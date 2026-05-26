Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Рідкісного «гостя» вполював дрон на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

26 тра 2026, 16:35
999

На Північно-Слобожанському напрямку пілоти 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого вполювати ворожий БТР.

Відповідне відео сьогодні, 25 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Подібна техніка дедалі рідше з’являється на лінії фронту включно, перетворившись для окупантів на справжній дефіцит, який вони намагаються берегти, — наголошують у ДПСУ.

На відео показано, як українські дрони знищують ворожу техніку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів