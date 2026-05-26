Українська ППО знешкодила 111 російських БпЛА.

Армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами та 122 ударними безпілотниками.

Вночі 26 травня окупанти запустили два «Іскандери» з Ростовської області, а також 122 дрони-камікадзе типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та БпЛА-імітатори типу «Пародія» із окупованого Криму, а також з російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Дві ракети та дев’ять безпілотників влучили на 11 локаціях, а на трьох локаціях впали уламки.

У Полтавській області, як поінформували в ДСНС, внаслідок російської атаки пошкоджено житловий сектор та об'єкти інфраструктури. У Полтавському районі був зруйнований житловий будинок, де проживала літня мешканка. Постраждалій надають медичну допомогу. Рятувальники вже ліквідували пожежі, які виникли внаслідок ворожих ударів.

А на Чернігівщині внаслідок падіння російського БпЛА виникла пожежа в екосистемах. Зокрема, 7 га лісу та рослинності загорілося в Корюківському районі. Надзвичайники вже ліквідували пожежу.

Нагадаємо, ввечері 25 травня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. Внаслідок атаки були пошкоджені скління та фасад обʼєкта інфраструктури та прилеглих будівель в одному з районів міста. Одна людина загинула, а ще троє осіб постраждали.