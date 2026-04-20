ППО знешкодила 113 із 142 дронів, якими РФ атакувала Україну.

Російська Федерація завдана нового масованого удару безпілотниками по Україні.

У ніч на 20 квітня ворог атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Дрони летіли з території окупованого Криму та Донецька, а також з російських Курська, Брянська, Орла, Міллерово, Шаталово й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 113 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 28 російських дронів влучили на 18 локаціях, а уламки впали на шести локаціях.

У Харківській області, як повідомили в ДСНС, внаслідок нічної атаки російських окупантів на Великий Бурлук постраждали троє осіб. Ворожий дрон влучив у триквартирний житловий будинок. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа на площі 200 кв. м.

Під ранок росіяни атакували Кривий Ріг. Як повідомила місцева влада, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та багатоповерхівки, також виникла пожежа. Постраждав 39-річний чоловік. А в Нікопольському районі, за інформацією Дніпропетровської ОВА, через удари постраждали ще п’ятеро людей.

Нагадаємо, вночі 20 квітня у Броварському районі Київщини внаслідок атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травми дістав 51-річний чоловік.