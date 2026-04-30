Російська армія вночі атакувала Україну «Іскандером» та 206 дронами.

Країна-агресор Російська Федерація вночі 20 квітня знову атакувала Україну.

Із Ростовської області РФ ворог запустив балістичну ракету «Іскандер-М», 206 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників летіли з окупованого Криму та з шести напрямків у Росії. Понад 140 безпілотників були «шахедами». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Завдяки старанням авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем й мобільних вогневих груп були знешкоджені 172 ворожих БпЛА на півночі, півдні, заході та сході країни. Балістична ракета та 32 дрони влучили на 22 локаціях, а уламки впали на дев’яти локаціях.

У ДСНС поінформували, що вночі проти 30 квітня російські БпЛА завдали ударів по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Виникла пожежа, а внаслідок атаки постраждала 62-річна жінка.

Нагадаємо, вночі 30 квітня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок збройної агресії постраждали 16 осіб. Двоє людей перебувають у реанімації у важкому стані.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі. Тут пошкоджена багатоповерхівка та п’ятиповерховий житловий будинок. Також в обласному центрі пошкоджені приватні будинки, дитячий садок, торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На декількох автостоянках знищено та пошкоджено десятки автівок.