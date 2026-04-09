Захисники неба вночі знищили 99 російських БпЛА.

Армія Росії вночі 9 квітня атакувала Україну 119 ударними БпЛА.

Ворог запустив безпілотники типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів із російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійська в окупованому Криму та Донецька. Близько 70 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протистояли ворожим дронам українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Вони знешкодили 119 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Ще 16 безпілотників Росії влучили на 11 локаціях, а уламки впали на чотирьох локаціях.

Уданими безпілотниками вночі ворог вчергове атакував Одещину. Як поінформував голова ОВА Олег Кіпер заявив про пошкодження на території обʼєкту критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі тривають роботи з усунення наслідків.

Нагадаємо, 8 квітня в Харківській області внаслідок російської атаки БпЛА по одному з населених пунктів Харківського району виникла пожежа на цивільному підприємстві.