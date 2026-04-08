Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Харківщини, фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок атаки російських БпЛА виникла пожежа на підприємстві (ФОТО)

8 кві 2026, 10:47
На Харківщині внаслідок російської атаки БпЛА по одному з населених пунктів Харківського району виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Рятувальники наразі ліквідовують займання. Про це сьогодні, 8 квітня, вранці, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі інформації про постраждалих не надходило, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 176 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів