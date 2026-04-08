Наслідки російської атаки на Харківщини, фото: ДСНС
На Харківщині внаслідок атаки російських БпЛА виникла пожежа на підприємстві (ФОТО)
На Харківщині внаслідок російської атаки БпЛА по одному з населених пунктів Харківського району виникла пожежа на цивільному підприємстві.
Рятувальники наразі ліквідовують займання. Про це сьогодні, 8 квітня, вранці, повідомила прес-служба ДСНС.
Наразі інформації про постраждалих не надходило, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 176 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.