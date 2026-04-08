Последствия российской атаки в Харьковской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n213094-v-harkovskoy-oblasti-v-rezultate-ataki-rossiyskih-bpla-voznik-pojar-na-predpriyatii-foto.html

Ракурс

На Харківщині внаслідок російської атаки БпЛА по одному з населених пунктів Харківського району виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Рятувальники наразі ліквідовують займання. Про це сьогодні, 8 квітня, вранці, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі інформації про постраждалих не надходило, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 176 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.