Российский «шахед» занес в центр Запорожья FPV-дроны — ОВАhttps://racurs.ua/n214271-rossiyskiy-shahed-zanes-v-centr-zaporojya-fpv-drony-ova.htmlРакурс
Російські загарбники змінюють тактику залякування цивільних жителів та терору обласного центру Запоріжжя.
Напередодні російський «шахед» заніс до центру Запоріжжя FPV-дрони та хаотично їх розкидав по цивільних цілях. Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Останніми днями мешканці Запоріжжя відчули зміну безпекової ситуації в обласному центрі. Ми розуміємо занепокоєння людей і щодня працюємо разом із військовими та силовими структурами над додатковими заходами захисту міста, — зазначив Федоров.
Він наголосив, що за останні місяці ворог вдосконалив деякі види засобів ураження:
Як і вчора, використав «шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях.
Очільник ОВА запевнив, що у відповідь посилюється система протидії таким загрозам.
На сьогодні виконано всі заявки військових щодо додаткових засобів боротьби з ворожими FPV-дронами. Вже ухвалені рішення щодо додаткового захисту окремих об'єктів критичної інфраструктури та посилення роботи відповідних підрозділів, — зазначив він.