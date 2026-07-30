Российский дрон атаковал торговую точку в Запорожье. Фото: ОВА

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Армія Російської Федерації 30 липня атакувала один з житлових районів Запоріжжя.

Внаслідок удару ворожого дрона по одному з районів міста щонайменше три людини зазнали поранень. Поранення зазнали 70-річний чоловік та жінки 38 та 68 років. Стан старшої жінки медики оцінюють, як важкий. Про це керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляє у Telegram.

За інформацією ЗМІ, ворожий БпЛА ударив по торговій точці в Космічному районі Запоріжжя, де продають овочі, ягоди та фрукти. У момент атаки там перебували люди.

Також в обласній військовій адміністрації заявили, що сьогодні вранці російський безпілотник ударив по приватному будинку у Лисогірці Запорізького району. Будівля пошкоджена, виникла пожежа. Постраждала 81-річна жінка, якій надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вночі 30 липня у Полтавській області внаслідок удару російського «Шахеда» загинув 60-річний працівник товариства, пошкоджено складські приміщення та автомобілі двох товариств.