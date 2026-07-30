Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару на Полтавщині, фото: Полтавська обласна прокуратура
На Полтавщині внаслідок удару «шахеда» загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215326-na-poltavschyni-vnaslidok-udaru-shaheda-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
На Полтавщині внаслідок удару російських безпілотників загинула людина.
Подія сталася в ніч на сьогодні, 30 липня, у Полтавському районі. Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.
Відбулося влучання ворожих БПЛА (попередньо типу Герань 2) в Полтавському районі. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний працівник товариства, пошкоджено складські приміщення та автомобілі двох товариств, — розповіли у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини).