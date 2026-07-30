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Ракурс
Наслідки російського удару на Полтавщині, фото: Полтавська обласна прокуратура

На Полтавщині внаслідок удару «шахеда» загинула людина (ФОТО)

30 лип 2026, 15:09
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На Полтавщині внаслідок удару російських безпілотників загинула людина.

Подія сталася в ніч на сьогодні, 30 липня, у Полтавському районі. Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.

Відбулося влучання ворожих БПЛА (попередньо типу Герань 2) в Полтавському районі. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний працівник товариства, пошкоджено складські приміщення та автомобілі двох товариств, — розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини).

Наслідки російського удару на Полтавщині, фото: Полтавська обласна прокуратура

Наслідки російського удару на Полтавщині, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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