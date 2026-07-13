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Наслідки російського удару по Полтавщині, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по Полтавщині — троє травмованих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214973-rashysty-vdaryly-po-poltavschyni-troie-travmovanyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 13 липня, вдень завдали удару по Миргородському район Полтавської області.
За попередньою інформацією, наразі відомо про трьох травмованих людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння. Також ворог атакував територію аграрного підприємства, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.