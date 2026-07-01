На Полтавщині чотири людини постраждали через російську ракетну атаку

Російська ракета атакувала Полтавщину, фото: Полтавська обласна прокуратура

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На Полтавщині сьогодні, 1 липня, вранці сталося влучання російської ракети по одному з підприємств у Полтавському районі.

Про це повідомляють прес-служби Полтавської ОВА та Полтавської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, удару було завдано балістичною ракетою «Іскандер».

Травмовано чотирьох чоловіків. Одна людина перебуває в лікарні, троє від госпіталізації відмовилися.

Також пошкоджено складське приміщення приватного товариства. Виникла пожежа, її ліквідували співробітники ДСНС.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнний злочин).