Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російська ракета атакувала Полтавщину, фото: Полтавська обласна прокуратура

На Полтавщині чотири людини постраждали через російську ракетну атаку

1 лип 2026, 22:11
999

На Полтавщині сьогодні, 1 липня, вранці сталося влучання російської ракети по одному з підприємств у Полтавському районі.

Про це повідомляють прес-служби Полтавської ОВА та Полтавської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, удару було завдано балістичною ракетою «Іскандер».

Травмовано чотирьох чоловіків. Одна людина перебуває в лікарні, троє від госпіталізації відмовилися.

Також пошкоджено складське приміщення приватного товариства. Виникла пожежа, її ліквідували співробітники ДСНС.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнний злочин).

Російська ракета атакувала Полтавщину, фото: Полтавська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів