На Полтавщині чотири людини постраждали через російську ракетну атаку

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Російська ракета атакувала Полтавщину, фото: Полтавська обласна прокуратура
На Полтавщині чотири людини постраждали через російську ракетну атакуhttps://racurs.ua/ua/n214763-na-poltavschyni-chotyry-ludyny-postrajdaly-cherez-rosiysku-raketnu-ataku.htmlРакурс
На Полтавщині сьогодні, 1 липня, вранці сталося влучання російської ракети по одному з підприємств у Полтавському районі.
Про це повідомляють прес-служби Полтавської ОВА та Полтавської обласної прокуратури.
За попередньою інформацією, удару було завдано балістичною ракетою «Іскандер».
Травмовано чотирьох чоловіків. Одна людина перебуває в лікарні, троє від госпіталізації відмовилися.
Також пошкоджено складське приміщення приватного товариства. Виникла пожежа, її ліквідували співробітники ДСНС.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнний злочин).