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Российская ракета атаковала Полтавщину, фото: Полтавская областная прокуратура

В Полтавской области четыре человека пострадали из-за российской ракетной атаки

1 июл 2026, 22:11
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На Полтавщині сьогодні, 1 липня, вранці сталося влучання російської ракети по одному з підприємств у Полтавському районі.

Про це повідомляють прес-служби Полтавської ОВА та Полтавської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, удару було завдано балістичною ракетою «Іскандер».

Травмовано чотирьох чоловіків. Одна людина перебуває в лікарні, троє від госпіталізації відмовилися.

Також пошкоджено складське приміщення приватного товариства. Виникла пожежа, її ліквідували співробітники ДСНС.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнний злочин).

Російська ракета атакувала Полтавщину, фото: Полтавська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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