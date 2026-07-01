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Российская ракета атаковала Полтавщину, фото: Полтавская областная прокуратура
В Полтавской области четыре человека пострадали из-за российской ракетной атакиhttps://racurs.ua/n214763-v-poltavskoy-oblasti-chetyre-cheloveka-postradali-iz-za-rossiyskoy-raketnoy-ataki.htmlРакурс
На Полтавщині сьогодні, 1 липня, вранці сталося влучання російської ракети по одному з підприємств у Полтавському районі.
Про це повідомляють прес-служби Полтавської ОВА та Полтавської обласної прокуратури.
За попередньою інформацією, удару було завдано балістичною ракетою «Іскандер».
Травмовано чотирьох чоловіків. Одна людина перебуває в лікарні, троє від госпіталізації відмовилися.
Також пошкоджено складське приміщення приватного товариства. Виникла пожежа, її ліквідували співробітники ДСНС.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнний злочин).