Российская ракета атаковала Полтавщину, фото: Полтавская областная прокуратура

https://racurs.ua/n214763-v-poltavskoy-oblasti-chetyre-cheloveka-postradali-iz-za-rossiyskoy-raketnoy-ataki.html

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На Полтавщині сьогодні, 1 липня, вранці сталося влучання російської ракети по одному з підприємств у Полтавському районі.

Про це повідомляють прес-служби Полтавської ОВА та Полтавської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, удару було завдано балістичною ракетою «Іскандер».

Травмовано чотирьох чоловіків. Одна людина перебуває в лікарні, троє від госпіталізації відмовилися.

Також пошкоджено складське приміщення приватного товариства. Виникла пожежа, її ліквідували співробітники ДСНС.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнний злочин).