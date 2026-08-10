Оккупанты уничтожили все АЗС в одной из общин Полтавщины

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Російські війська знищили всі автозаправні станції в одній із громад у Полтавській області.

Вночі у понеділок, 10 серпня, російські загарбники били «Шахедами» по всіх АЗС в Опішнянській громаді. Також під удари ворога потрапили й чотири домоволодіння, але минулося без жертв. Про це голова громади Микола Різник заявив у відеозверненні у Facebook.

Хочу звернутися до мешканців, які живуть біля заправок: якщо до вас не дійшла комісія, то, будь ласка, зверніться до селищної ради, щоб отримати допомогу та зафіксувати ваші пошкодження, — зазначив Різник.

За словами посадовця, спочатку росіяни знищили АЗС у Харківській та Сумській областях, а зараз дісталися й до Полтавщини. Різник припускає, що незабаром весь регіон залишиться без автозаправних станцій.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські загарбники з початку 2026 року завдали 150 ударів по автозаправних станціях Харківщини, пошкодивши або зруйнувавши 97 об'єктів.