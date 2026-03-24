Россияне массированно атаковали Полтавщину. Фото

Масований нічний удар Росії по Україні зачепив Полтавську область.

У ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакувала Полтавщину. У Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Там виникли пожежі, а на місцях працювали всі необхідні служби. Про це очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив у Telegram.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє осіб, а 11 дістали травми. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

У ДСНС поінформували, що на місцях подій працюють рятувальники, тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надається необхідна допомога: залучені психологи, які надають підтримку людям.

Нагадаємо, 24 березня російська окупаційна армія завдала масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Запоріжжю, які влучили по житлових будинках. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і щонайменше п’ятеро осіб отримали поранення. Виникла низка пожеж, які вже ліквідували.