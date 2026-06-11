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Российский дрон попал в дом на Сумщине. Фото:

Российский дрон попал в дом на Сумщине — погибла женщина, пострадали дети

11 июн 2026, 10:56
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Російський дрон атакував цивільну інфраструктуру на Сумщині.

У четвер вранці, 11 червня, ворожий БпЛА прицільно влучив у житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді. Внаслідок влучання виникла пожежа. Загинула 67-річна жінка, якій наступного тижня мало виповнитися 68 років. Про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Також у будинку на момент атаки перебували двоє маленьких онуків загиблої. Дітей доставили до лікарні для обстеження. Попередньо, важких ушкоджень вони не зазнали.

Нагадаємо, 11 червня російські окупанти пошкодили в місті Павлоград багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю та підприємство. Постраждали 12 осіб. У лікарні у важкому стані перебуває 75-річна жінка.

Источник: Ракурс


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