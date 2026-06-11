Наслідки обстрілу у Павлограді. Фото: ОВА

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Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Павлограду Дніпропетровської області.

Ввечері у середу, 11 червня, окупанти пошкодили в місті Багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю та підприємство. Постраждали 12 осіб. У лікарні у важкому стані перебуває 75-річна жінка. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу й лікуватимуться амбулаторно. Серед постраждалих є 13-річний хлопчик. Про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

В обласній прокуратурі поінформували, що житловий квартал у Павлограді загарбники атакували безпілотниками. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, армія Росії 10 червня атакувала залізничний вокзал у Сумах дроном-камікадзе типу «Шахед». Працювала ППО, а уламки ворожого БпЛА впали на пасажирський поїзд № 143 «Суми-Рахів». Внаслідок цього виникло загоряння даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, бо знаходилися в укритті.