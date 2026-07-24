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Ракурс
Окупанти повторно атакували Слов’янськ, постраждали 16 осіб. Фото: прокуратура

Росіяни повторно вдарили по Слов’янську — 16 осіб зазнали поранень

24 лип 2026, 20:58
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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Словянську.

У п’ятницю, 24 липня, загарбники скинули авіаційні бомби на місто, які влучили у житловій забудові. Частково були зруйновані та пошкоджені багатоквартирні і приватні житлові будинки. Також вибухи та пожежі пошкодили автомобілі. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Наразі відомо про 10 постраждалих — чотирьох чоловіків та п’яти жінок. Також серед поранених є неповнолітній хлопець.

Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

Слідчі вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 24 липня російські загарбники завдали удару по Слов’янську, скинувши на місто дві авіабомби. Тоді загинули п’ятеро осіб, а ще дев’ятеро зазнали поранень. Були пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

Джерело: Ракурс


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