Окупанти повторно атакували Слов’янськ, постраждали 16 осіб. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n215228-rosiyany-povtorno-vdaryly-po-slov-yansku-16-osib-zaznaly-poranen.html

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Словянську.

У п’ятницю, 24 липня, загарбники скинули авіаційні бомби на місто, які влучили у житловій забудові. Частково були зруйновані та пошкоджені багатоквартирні і приватні житлові будинки. Також вибухи та пожежі пошкодили автомобілі. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Наразі відомо про 10 постраждалих — чотирьох чоловіків та п’яти жінок. Також серед поранених є неповнолітній хлопець.

Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

Слідчі вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 24 липня російські загарбники завдали удару по Слов’янську, скинувши на місто дві авіабомби. Тоді загинули п’ятеро осіб, а ще дев’ятеро зазнали поранень. Були пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.