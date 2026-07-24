Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Слов’янську 24 липня, фото: Донецька обласна прокуратура

Рашисти вдарили по Слов’янську — п’ятеро загиблих (ФОТО)

24 лип 2026, 13:57
999

Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вранці завдали удару по Слов’янську, скинувши на місто дві авіабомби.

За попередньою інформацією, п’ятеро людей загинули, ще дев’ятьох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Також пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

Росіяни щодня атакують наші міста — і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов’янську. Залишатися тут — небезпечно! Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся. Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою, — наголошує Філашкін.

Наслідки російського удару по Слов’янську 24 липня, фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів