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Последствия российского удара по Славянску 24 июля, фото: Донецкая областная прокуратура
Рашисты ударили по Славянску — пятеро погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n215212-rashisty-udarili-po-slavyansku-pyatero-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вранці завдали удару по Слов’янську, скинувши на місто дві авіабомби.
За попередньою інформацією, п’ятеро людей загинули, ще дев’ятьох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Також пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.
Росіяни щодня атакують наші міста — і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов’янську. Залишатися тут — небезпечно! Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся. Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою, — наголошує Філашкін.