Последствия российского удара по Славянску 24 июля, фото: Донецкая областная прокуратура

https://racurs.ua/n215212-rashisty-udarili-po-slavyansku-pyatero-pogibshih-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вранці завдали удару по Слов’янську, скинувши на місто дві авіабомби.

За попередньою інформацією, п’ятеро людей загинули, ще дев’ятьох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Також пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.