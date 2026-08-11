Комбинат «Запорожсталь» полностью остановил работу после ночного российского удара. Фото:

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Комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу після нічного російського удару.

Вночі у понеділок, 11 серпня, внаслідок атаки балістичних ракет загинуло семеро працівників комбінату. На момент влучання працівники прямували до укриття. Серед працівників компанії також є 21 поранена людина. Компанія запевнила, що надає їм необхідну підтримку і перебуває на зв’язку з сім’ями загиблих і постраждалих. Про це повідомила компанія «Метінвест».

Також обстріл окупантів призвів до пошкодження енергетичних підрозділів та інфраструктури запорізьких підприємств «Метінвесту». Крім того, зазнали пошкоджень основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

Наразі «Запоріжсталь» повністю призупинив роботу, а інші майданчики знизили потужності виробництва. Фахівці оцінюють наслідки атаки, проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи та оцінюють терміни відновлення.

Нагадаємо, 23 минулого року внаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України відбулося повне знеструмлення ПАТ «Запоріжсталь». В умовах надзвичайної ситуації персонал заводу оперативно перейшов на альтернативні джерела живлення та безпечно зупинив виробничі процеси, як це передбачали антикризові протоколи