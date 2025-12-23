«Запоріжсталь» аварійно зупинила роботу після повного знеструмлення. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211049-zaporijstal-zupynyla-robotu-pislya-povnogo-znestrumlennya.html

Ракурс

Аварійна зупинка виробництва «Запоріжсталі» відбулося у вівторок, 23 грудня.

Унаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України відбулося повне знеструмлення ПАТ «Запоріжсталь». В умовах надзвичайної ситуації персонал заводу оперативно перейшов на альтернативні джерела живлення та безпечно зупинив виробничі процеси, як це передбачали антикризові протоколи. Про це повідомила прес-служба підприємства.

Зазначається, що вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Наразі нічого не загрожує життю та здоров’я працівників та містян.

Зараз на «Запоріжсталі» запровадили оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми. Відновити виробництво можна буде після повного відновлення зовнішнього електропостачання.

Як відомо, «Запоріжсталь» — це один із найбільших металургійних комбінатів в Україні. На підприємстві виробляють чавун, листову сталь і гнуті профілі.

Нагадаємо, вночі та зранку 23 грудня росіяни атакували Україну понад 600 дронами і 38 ракетами. Передусім окупанти били по енергетиці — у більш ніж 10 областях фіксувалися знеструмлення. Крім того, через атаку українські атомні електростанції вимушено знизили генерацію електроенергії.