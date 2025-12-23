Рівненська АЕС, фото: «Вікіпедія»

Ракурс

Українські атомні електростанції вимушено знизили генерацію електроенергії через масовано російську атаку, котра сталася сьогодні, 23 грудня.

Про це на брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації, — зазначив він. — Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі.

Некрасов наголосив, що російські удари по інфраструктурі, котра забезпечує живлення власних потреб АЕС та видачу їх потужності у загальну мережу, є порушенням норм ядерної безпеки:

Це не повинно залишатися поза увагою світової спільноти. Російську політику енергетичного терору потрібно зупинити.

На всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень.