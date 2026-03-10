Урсула фон дер Ляєн, фото: «Укрінформ»

Ракурс

Європейський Союз зробив «стратегічну помилку», відмовившись від атомної енергетики.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агентство Bloomberg.

Якщо в 1990 році третина електроенергії в Європі вироблялася за допомогою атомної енергії, то сьогодні ця частка становить лише близько 15%, — зазначила вона на саміті з атомної енергії в Парижі сьогодні, 10 березня. — Я вважаю, що відмова Європи від надійного, доступного джерела енергії з низьким рівнем викидів була стратегічною помилкою.

Зазначається. що Єврокомісія готується представити стратегію, спрямовану на стимулювання впровадження в ЄС так званих малих модульних реакторів (SMR) — технології, яку багато хто вважає ключовою для заміни генерації на викопному паливі та задоволення потреб у електроенергії штучного інтелекту та центрів обробки даних. Атомна енергетика забезпечує чисту базову потужність, яка може підтримувати енергосистему, коли недостатньо вітрової або сонячної енергії.

Фон дер Ляєн заявила, що SMR повинні бути введені в експлуатацію в Європі до початку 2030-х років. В рамках стратегії комісія створить гарантію в розмірі 200 млн євро для підтримки приватних інвестицій у цю технологію.

Німеччина вивела з експлуатації свої останні атомні електростанції в 2023 році, після рішення, прийнятого після катастрофи на Фукусімі в 2011 році тодішнім канцлером Ангелою Меркель. Фон дер Ляєн на той час була міністром праці та соціальних справ Німеччини. Інші країни, такі як Бельгія, вирішили продовжити термін експлуатації своїх атомних електростанцій.

На запитання про висловлювання фон дер Ляєн, нинішній канцлер Фрідріх Мерц відповів, що він особисто погоджується зі своєю колегою-християнським демократом і що шкодує про рішення попереднього уряду про припинення використання атомної енергії.

Це рішення є незворотни", — заявив Мерц на прес-конференції в Берліні. — Зараз ми зосереджуємося на нашій енергетичній політиці. Ми маємо розширити мережі та потребуємо транскордонної співпраці. Ми щодня працюємо над збільшенням доступної енергії.

Джерело: Bloomberg