ЄС тисне на Україну, щоб отримати доступ до нафтопроводу «Дружба».

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта просили перевірити процес відновлення нафтопроводу, але Київ відмовив їм у цьому. У Брюсселі вважають, це помилкою. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела.

За словами дипломатів, через відмову України Угорщина заблокувала кредит, а Словаччина — екстрені поставки електроенергії. Це триватиме доки, доки нафтопровід не запрацює.

Один із високопоставлених дипломатів Європейського Союзу вважає, що Україна «забила гол у власні ворота».

Ми не можемо сказати, чи є пошкодження, чи ні. Є дуже прості способи задокументувати це і показати, що ведеться активне відновлення. Але цього не було зроблено, — зазначив він.

У статті йдеться, що представники Києва заперечують, що спеціально затягують відновлення «Дружби». Очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький заявив, що російський обстріл спричинив пожежу в резервуарі обсягом 75 тис. куб. м нафти. Над ліквідацією загоряння працювали 10 днів. Також було пошкоджена велика кількість обладнання, силові кабелі, трансформатори та система виявлення витоків, відповідальна за герметичність трубопроводу.

Тим часом сьогодні на брифінгу міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що російський безпілотник влучив в один з найбільших резервуарів нафтопроводу «Дружба», в якому на той момент було 25 тис. куб. м нафти.

Частину цієї нафти вже в момент, коли вона горіла, качали в труби, аби уникнути великої техногенної та екологічної катастрофи. Нафта фактично була в киплячому стані, — розповів він.

Як відомо, транзит нафтопроводом «Дружба» був зупинений з кінця січня 2026 року після російських атак. Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявляють, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Нагадаємо, через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба» Словаччина вирішила призупинити аварійне постачання електроенергії в Україну. У Братиславі наголосили, що припинення поставок електроенергії — «це перший крок, який уряд Словаччини має намір зробити, не порушуючи міжнародних правил і зобов’язань».

Джерело: Financial Times