Єврокомісія дозволила двом країнам ЄС імпортувати російську нафту

Єврокомісія заявила, що Угорщина може імпортувати російську нафту через Хорватію.

Угорщині дозволили імпортувати нафту з Російської Федерації нафтопроводом з Хорватії, куди її доставлятимуть морем. Це виняткова ситуація, бо нафтогін «Дружба» вийшов з ладу через причини, незалежні від держави, яка не має виходу до моря, тобто Угорщини. Про це речниці Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен і Шивонн МакГаррі заявили 17 лютого на брифінгу.

У Брюсселі наголосили, що це виключення має тимчасовий характер — поки подачу нафтогоном не відновлять або поки Європейський Союз не введе повну заборону на імпорт російської нафти. Будапешт повинен кожні три місяці звітувати перед Єврокомісією про кількість імпортованої нафти.

Зазначається, що нафтопровід «Дружба» вийшов з ладу через російські атаки. В Єврокомісії наголосили, що Угорщина та Словаччина не перебувають в стані енергетичної кризи — запасів цих країн вистачить щонайменше на три місяці. Також європейський блок контактує з Києвом щодо термінів ремонту нафтопроводу «Дружба».

Нагадаємо, у січні 27 країн-членів Євросоюзу офіційно ухвалили регламент про поступове припинення імпорту російського газу, включно з трубопровідним та зрідженим природним газом (ЗПГ), до кінця 2027 року. Проти голосували Словаччина та Угорщина, але рішення схвалили кваліфікованою більшістю.