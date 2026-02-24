РФ звинуватила Британію та Францію в планах «передати Україні ядерну бомбу». Фото:

РФ вважає, що Європа готується озброїти Україну ядерною зброєю.

Велика Британія та Франція «хочуть замаскувати передання ядерної зброї Києву під розробку самої України». Києву начебто можуть передати малогабаритна бойова частина TN75 французької розробки. Це боєголовка від балістичної ракети підводних човнів М51.1. Відповідну заяву зробила Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, передає ТАСС.

Йдеться про приховане передання Україні європейського комплектовання, обладнання та технологій у цій сфері, — заявили росіяни.

Як відомо, серед країн Європи лише Велика Британія та Франція мають ядерну зброю. У цих країн разом приблизно 400 боєголовок. Британці залежать від постачання зі Сполучених Штатів для свого арсеналу, тоді як Франція може виробляти власні боєголовки.

Нагадаємо, у лютому Німеччина та Франція розпочали таємні переговори про створення ядерного щита Європи. Німецький канцлер Фрідріх Мерц через наростаючі загрози вирішив розпочати конфіденційні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном про європейське ядерне стримування.