Європейські країни долучилися до переговорів між Україною та РФ у Женеві. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212117-chotyry-krayiny-ievropy-doluchylysya-do-ukrayino-rosiyskyh-peregovoriv-u-jenevi-zmi.html

Ракурс

Європейські країни долучилися до переговорів між Україною та Росією у Женеві.

Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія відправили своїх представників на третій раунд переговорів України, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які стартували у Швейцарії. Чиновники цих чотирьох країн стежать за мирними переговорами. Про це повідомило видання La Repubblica.

Очікується, що упродовж дня радники з нацбезпеки європейських країн братимуть участь у переговорах із українською та американськими делегаціями.

Як відомо, на перші два раунди тристоронніх переговорів, які відбулися в Абу-Дабі, країни Європи не відправляли своїх представників.

Нагадаємо, 17 лютого в Швейцарії стартував черговий раунд мирних переговорів у тристоронньому форматі — Україна, Сполучені Штати Америки та Росія. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливість укладення «енергетичного перемир’я».

Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров. До складу делегації увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та генерал-майор Вадим Скібіцький.

Джерело: La Repubblica