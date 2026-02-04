Новини
Ракурс
РФ могла перехоплювати ключові супутники Європи в космосі. Фото:

РФ могла перехоплювати ключові супутники Європи в космосі — FT

4 лют 2026, 11:54
Країна-агресор Росія могла втручатися у роботу супутників Європи.

Російські супутники «Луч-1» і «Луч-2» могли перехоплювати зв’язок європейських супутників і вести радіоелектронну розвідку. Ці апарати роками здійснювали підозрілі маневри на орбіті та небезпечно зближувалися з ключовими європейськими геостаціонарними супутниками. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на дані західної та військової розвідки.

Зазначається, що супутник «Луч-2» у 2023 році наблизився щонайменше до 17 європейських супутників, які обслуговують Європу, Британію, а також частини Африки й Близького Сходу.

У розвідці кажуть, що апарати РФ спеціально підлітали дуже близько, щоб потрапити в потік сигналів між Землею та супутниками. А проблема супутників Європи виявилася в тому, що вони застарілі та мають нешифровані канали управління.

У статті йдеться, що після перехоплення даних Росія теоретично могла б надсилати фальшиві команди — змінювати орбіту супутників, виводити їх з ладу або навіть спричиняти падіння. Також ці супутники могли зібрати потрібну інформацію, щоб глушити сигнал чи проводити кібератаки з Землі.

Нагадаємо, у жовтні минулого року очільник Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман заявив, що російські супутники стежать за британськими військовими супутниками. РФ також щотижня намагається заглушати британські військові супутники за допомогою наземних систем.

Джерело: Financial Times

Джерело: Ракурс


