Рустем Умєров, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n212096-ukrayinska-delegaciya-prybula-do-jenevy-dlya-provedennya-trystoronnih-peregovoriv-umierov.html

Ракурс

Українська делегація вже прибула до Женеви для проведення чергового раунду тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії, який розпочнеться завтра, 17 лютого.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи, — зазначив Умєров.

Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань — задля просування до достойного та стійкого миру, — додав він.

Попередній раунд тристоронніх зустрічей відбувся в Абу-Дабі 4−5 лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що вже майже рік від початку «максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна». Він зазначив, що українська сторона погодилася на всі реалістичні пропозиції США, в той час як Росія продовжує штурми на фронті та удари по містах й енергетиці.