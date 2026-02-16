Новини
Рустем Умєров, фото: «Укрінформ»

Українська делегація прибула до Женеви для проведення тристоронніх переговорів — Умєров

16 лют 2026, 22:47
Українська делегація вже прибула до Женеви для проведення чергового раунду тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії, який розпочнеться завтра, 17 лютого.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи, — зазначив Умєров.

Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань — задля просування до достойного та стійкого миру, — додав він.

Попередній раунд тристоронніх зустрічей відбувся в Абу-Дабі 4−5 лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що вже майже рік від початку «максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна». Він зазначив, що українська сторона погодилася на всі реалістичні пропозиції США, в той час як Росія продовжує штурми на фронті та удари по містах й енергетиці.

Джерело: Ракурс


