Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рустем Умеров, фото: «Укринформ»

Украинская делегация прибыла в Женеву для проведения трехсторонних переговоров — Умеров

16 фев 2026, 22:47
999

Українська делегація вже прибула до Женеви для проведення чергового раунду тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії, який розпочнеться завтра, 17 лютого.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи, — зазначив Умєров.

Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань — задля просування до достойного та стійкого миру, — додав він.

Попередній раунд тристоронніх зустрічей відбувся в Абу-Дабі 4−5 лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що вже майже рік від початку «максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна». Він зазначив, що українська сторона погодилася на всі реалістичні пропозиції США, в той час як Росія продовжує штурми на фронті та удари по містах й енергетиці.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров