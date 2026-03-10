Новости
РФ сбросила КАБы на центр Славянска, двое погибли, а 17 получили ранения. Фото: ОГП

Оккупанты сбросили три КАБа на центр Славянска — двое погибших и 17 раненых

Армія Росії завдала нових ударів по Слов’янську Донецької області.

У вівторок, 10 березня, загарбники скинули на центральну частину міста три керовані авіаційні бомби. Мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова. Про це міська військова адміністрація та Офіс генерального прокурора повідомили у Telegram.

Один із КАБів влучив у багатоквартирний будинок, ще два впали і вибухнули біля багатоповерхівок. Наразі відомо про двох загиблих та 17 поранених. Серед постраждалих є 14-річна дівчина.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 10 березня російські ударні безпілотники атакували Дніпро і Харків. У Холодногірському та Індустріальному районах Харкова внаслідок обстрілу постраждали 10 осіб, серед них дитина. Ще 10 людей зазнали поранень через обстріл окупантами Дніпра.

