Армія РФ за допомогою тритонної авіабомби підірвала дамбу біля Осикового на Донеччині.

Окупанти стали активніше діяти в районі Костянтинівку й намагаються вплинути на логістику до міста. Спочатку ворог знищив один із мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, щоб погіршити українську логістику. ЗСУ знайшли альтернативні шляхи. Тому росіяни вночі застосували тритонну авіабомбу й знищили дамбу в районі населеного пункту Осикове. Про це аналітичний проект DeepState 25 лютого повідомив у Telegram.

Зазначається, що виникло підтоплення місцевості. Вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на «суцільне болото». Військові розповідають, що наразі проїзд цією ділянкою неможливий.

Сказати, що логістика в місто повністю буде зупинена не можна, адже існують інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання, пересування тощо. Однак погіршити її, зокрема на певний час, росіянам точно вдалося, — наголосили в DeepState.

За словами аналітиків, вплив на логістику може бути початком підготовки до більш рішучих дій подальших сконцентрованих і визначених сил.

Нагадаємо, 9 лютого аналітичний проект DeepState повідомив, що Збройні сили України провели зачистку села Придорожнього Запорізького району. Російські загарбники намагалися встановити свій прапор у цьому населеному пункті, однак бійці 33-го окремого штурмового полку Сухопутних військ провели контрдиверсійні дії і зараз в селі немає жодного ворожого військовослужбовця.