Армия РФ обстреляла Краматорск, трое погибших. Фото: ГВА

Російські військові завдали нових ударів по Краматорську Донецькій області.

Окупанти обстріляли місто у понеділок вранці, 2 березня. Попередньо відомо про трьох загиблих. Наразі встановлюють остаточні наслідки російського удару. Про це керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

О 8.14 російські війська завдали удару по місту. За попередньою інформацією, загинуло три людини, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти обстріляли аграрне підприємство у Сумській області. Ворожі безпілотники фактично знищили будівлю агрофірми в Ямпільській громаді в той час, коли люди були на роботі. Внаслідок обстрілу загинули дві працівниці агропідприємства — жінки 72 та 67 років. Важкі поранення дістала ще одна 60-річна працівниця.