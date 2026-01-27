Новости
Ракурс
Армия РФ атаковала Славянск КАБами. Фото: МВА

Армия РФ атаковала Славянск КАБами — погибли супруги

27 янв 2026, 09:55
Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Словʼянську на Донеччині.

Ворог скинув КАБи на міський приватний сектор близько 4.30 у вівторок, 27 січня. Бомби влучили по житлових будинках. Ворожа атака призвела до загибелі подружжя, а їхній син дістав поранення. Про це керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.

З-під завалів деблокували трьох людей. Молодий хлопець поранений. Знаходиться у лікарні, отримує всю необхідну медичну допомогу. Його батьків, на жаль, врятувати не вдалося, — йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що внаслідок авіаудару в місті пошкоджено пʼять приватних будинків, а два з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, 22 січня російська авіація скинула чотири керовані авіаційні бомби на Комишуваху в Запорізькому районі. Атака пошкодила 24 приватних житлових будинки та надвірні споруди. Тоді ворог вбив одну людину, а чотирьох поранив.

Источник: Ракурс


