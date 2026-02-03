Армия РФ атаковала бригаду ДТЭК в Донецкой области. Фото:

Бригада ДТЕК потрапила під обстріл у Донецькій області.

Окупаційна армія Російської Федерації у вівторок, 3 лютого, вдарила по бригаді енергетиків, які виконували роботи. Сьогодні вранці працівники поверталися на базу після ремонту та заміни опори лінії електропередачі, коли біля їхнього трактора вибухнув ворожий безпілотник. Про це прес-служба ДТЕК повідомила у Telegram.

Внаслідок обстрілу дістав поранення водій, якого вже доправили до лікарні. Техніка також була пошкоджена, але ремонтні роботи не зупиняються.

Попри небезпеку, енергетики продовжують 24/7 ліквідовувати наслідки обстрілів, — наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, 3 лютого російські окупанти завдали найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК. Також ворог атакував обʼєкт ДТЕК в Одеській області.

Наразі енергосистема працює з серйозними обмеженнями. У Києві частина лівого берега, зокрема Дніпровський і Дарницький райони, вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки.