Неповнолітня агент ГРУ допомагала росіянам готувати обстріл Бурштинської ТЕС. Фото: СБУ

Ракурс

СБУ викрила ще одну коригувальницю російських обстрілів.

Контррозвідка спецслужби затримала в Івано-Франківську російську агентку, яка за завданням окупантів готувала нову серію ракетних ударів по Бурштинській тепловій електростанції. На ворога працювала 17-річна випускниця місцевого технікуму. Про це Служба безпеки України 3 лютого повідомила в Telegram.

Фігурантка проводила дорозвідку біля ТЕС, щоб з’ясувати її технічний стан після попередніх обстрілів, сфотографувати зовнішній периметр об'єкта і «прозвітувати» загарбникам. Вона змогла зробити фото та зафіксувати на відео будівлі ТЕС, а також «вивчала» одну із опорних підстанцій в Івано-Франківську.

Зловмисницю затримали поблизу стратегічно важливого об'єкта. У неї вилучили смартфон, на який вона збирала розвіддані та контактувала з російським спецслужбістом. Їй вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує до 10 років тюрми.

