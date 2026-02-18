Російський агент готував нові удари по київських ТЕС. Фото: СБУ

Агента російської воєнної розвідки затримали у Київській області.

На Головне управління розвідки Міноборони РФ працював 26-річний мешканець Фастівського району, який раніше відбував покарання за вбивство неповнолітньої дівчини. Рецидивіст отримав завдання від окупантів приховано обійти периметр однієї з ТЕС, щоб відстежити її технічний стан після минулого обстрілу. Про це 18 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ворожого агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі». На місці події у нього вилучено смартфон, на який він фотографував зовнішній стан ТЕС.

Зловмиснику повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Агент перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні СБУ схопила агента російської ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Одеси. Її завданням було знайти та передати координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об'єктів високої напруги, що живлять обласний центр.