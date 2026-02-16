Агент російської ФСБ коригувала ворожі атаки по енергооб’єктах Одеси. Фото: СБУ

Агент російської ФСБ коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Одеси.

Зловмисниця наводила ракетно-дронові удари окупантів по енергетичній інфраструктурі портового міста. Її завданням було знайти та передати координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об'єктів високої напруги, що живлять обласний центр. Про це прес-центр Служби безпеки України 16 лютого повідомив у Telegram.

Виявилося, що на ворожу спецслужба працювала 48-річна місцева безробітна, яка об’їжджала місто на громадському транспорті й фіксувала на смартфон територію енергооб'єктів. Також вона обходила периметр електропідстанцій, щоб виявити пошкодження і з’ясувати технічний стан після ворожих ударів.

Зловмисницю затримали в її оселі, звідки вона готувала доповідь російському куратору. У жінки вилучили два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з ФСБ. Затриманій повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

