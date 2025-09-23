СБУ затримала агента ФСБ. Фото: Служба безпеки України

Коригувальника російських обстрілів спіймала Служба безпеки України.

У Хмельницькому військова контррозвідка затримала агента ФСБ Росії. Зловмисник наводив ракетно-дронові удари ворога по об'єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України. Про це 23 вересня повідомив прес-центр СБУ.

З’ясувалося, що поплічником окупантів був 31-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужби завербували в Інтернеті. Один куратор вимагав виявити та передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ, а інших наказав шукатикоординати опорних електропідстанцій, які ворог планував знищити, щоб знеструмити регіон.

Також ворожий агент збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто силовиків для їхнього, можливо, підриву в майбутньому.

Затримали зрадника тоді, коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. У нього вилучили смартфон із доказами його роботи на загарбників.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ затримала двох агентів, які коригували повітряні удари РФ по Києву. На ворога працювали 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина. Вони їздили по рівних містах на півночі України й знімали житло поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури. Також фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій «Укрзалізниці» та магістральних колій.