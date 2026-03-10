Російська окупаційна армія вночі атакувала Дніпро і Харків, 20 постраждалих. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212514-armiya-rf-vnochi-atakuvala-dnipro-i-harkiv-desyatky-postrajdalyh.html

Ракурс

Російська окупаційна армія вночі 10 березня атакувала Дніпро і Харків.

Дронової атаки зазнав Індустріальний район Харкова. Там спалахнули авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Як поінформував керівник Олег Синєгубов, медики на місці надали допомогу 16-річній дівчині, 41-річній жінці та 36-річному чоловіку. Госпіталізували з вибуховим пораненням 51-річного чоловіка.

Ще четверо осіб постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по Холодногірському району Харкова. Там постраждали 58-річна, 38-річна, 52-річна жінки та 17-річна дівчина. Влучання російського дрона також призвело до пошкодження трьох приватних домоволодіння та автомобіль.

Дніпро зазнало атаки російських безпілотників вчора пізно ввечері. Обстріл призвів до пошкодження багатоповерхівки й приміщення банку. Станом на ранок відомо про 10 постраждалих, серед них — 12-річний хлопчик. Двох жінок госпіталізували.

Нагадаємо, 9 березня у Сумській області через російські обстріли травмовано п’ятьох людей. Також пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль.