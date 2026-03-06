ППО знешкодила 111 російських БпЛА. Фото:

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 141 ударним БпЛА.

У ніч на 6 березня ворог запустив з Гвардійського та Чауди в окупованому Криму, а також із Орла, Брянська, Курська, Міллерово, Шаталово й Приморсько-Ахтарська в Росії 141 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів. Близько 100 із них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Для відбиття атаки ворога залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. ППО вдалося знешкодити 111 ворожих дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Ще 24 «шахеди» влучили на 16 локаціях, а уламки впали на одній локації.

Військові наголосили, що ворожа атака триває, бо в українському повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вночі 6 березня російська армія здійснила масовану дронову атаку на Кривий Ріг. БпЛА влучили на кількох локаціях, а один із «шахедів» влетів у дев’ятиповерховий житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв. Попередньо відомо, що постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об'єкт інфраструктури та бізнесу й приватне підприємство.