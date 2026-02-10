Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українська ППО вночі збила 110 з 125 російських ударних БпЛА. Фото:

РФ вночі запустила по Україні 125 дронів — ППО знешкодила 110

10 лют 2026, 09:24
999

Країна-агресор Росія атакувала Україну 125 безпілотниками.

У ніч на 10 лютого ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із російських напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово й Міллєрово. Близько 70 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття ворожої атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Попередньо відомо, що станом на сьогоднішній ранок українська ППО знешкодила 110 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 дронів-камікадзе на шести локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого у Вільнянську на Запоріжжі внаслідок російської дронової атаки були поранені четверо людей: дві жінки, чоловік та однорічний хлопчик.

А на півдні Одеської області загарбники атакували енергетичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу частково знеструмлені три громади області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів