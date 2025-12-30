РФ вночі атакувала балістикою та 60 дронами, були збиті 53 цілі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211174-rf-vnochi-atakuvala-balistykou-ta-60-dronamy-zbyto-53-cili.html

Ракурс

Армія Росії атакувала Україну балістичними ракетами, а також різноманітними безпілотниками.

У ніч на 30 грудня ворог запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М» із окупованого Криму та Воронезької області РФ, а також 60 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із російських Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, Чауди в Криму. Близько 40 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ 30 грудня повідомили у Telegram.

Для боротьби з повітряними цілями залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. ППО змогла знешкодити одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Одна ракета та вісім ударних дронів влучили на п’яти локаціях.

У Дніпропетровській області, як поінформували в ОВА, внаслідок атаки постраждала 67-річна жінка. Місцева протиповітряна оборона змогла збити три російські безпілотники.

А в Чернігівському районі, як повідомили в обленерго, внаслідок нічного російського обстрілу пошкоджено ще один важливий енергетичний об'єкт.

Через відсутність напруги в електромережі, спричинену ворожими ударами, «Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве. Через це було змінено рух поїздів:

№ 6542 Конотоп — Терещенська (замість маршруту Конотоп — Неплюєве);

№ 6543 Терещенська — Конотоп (замість маршруту Неплюєве — Конотоп).

Нагадаємо, 30 грудня внаслідок удару КАБів у Запоріжжі був пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, а також виникла пожежа. Вибухова хвиля пошкодила й приватні будинки, розташовані поблизу епіцентру удару.