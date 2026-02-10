Украинская ПВО ночью сбила 110 из 125 российских ударных БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/n211962-rf-nochu-zapustila-po-ukraine-125-dronov-pvo-obezvredila-110.html

Ракурс

Країна-агресор Росія атакувала Україну 125 безпілотниками.

У ніч на 10 лютого ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із російських напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово й Міллєрово. Близько 70 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття ворожої атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Попередньо відомо, що станом на сьогоднішній ранок українська ППО знешкодила 110 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 дронів-камікадзе на шести локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого у Вільнянську на Запоріжжі внаслідок російської дронової атаки були поранені четверо людей: дві жінки, чоловік та однорічний хлопчик.

А на півдні Одеської області загарбники атакували енергетичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу частково знеструмлені три громади області.