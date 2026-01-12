РФ начала сбрасывать с «Шахедов» противотанковые мины. Фото: Сергей Флеш

Армія РФ почала скидати протитанкові міни з «Шахедів» у різних частинах України.

У різних частинах України військові фіксують випадки скидання дронами камікадзе типу Shahed протитанкових мін ПТМ-3. Десь окупанти просто мінують певні ділянки на землі, але часто це мінування місць відбувається поруч із точкою падіння безпілотника. Про це фахівець з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов 12 січня повідомив у Telegram.

За його словами, ворог розраховує, що співробітники ДСНС або поліція будуть їхати на розмінування «Шахеда» і підірвуться. Боєприпас загарбники оснастили магнітним детонатором.

Такі факти скидання мін з Шахедів ми знаємо давно. Що змінилося? Чому вони активізувалися? Глибокий сніг! Якщо раніше міни знаходили візуально, тепер їх не видно. Можу рекомендувати не наближатися до Шахеда на автомобілі, особливо по траєкторії його падіння, — наголосив експерт.

Також військовий показав на фото, як який вигляд має зовнішній вигляд контейнера з міною на борту «Шахеда». Боєприпас має квадратну форму.

Нагадаємо, нещодавно фахівець з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов поінформував, що дроні-камікадзе типу Shahed виявили інфрачервоний прожектор, який можна використовувати для протидії українським перехоплювачам та засліплювати пілотів винищувачів. Такий дрон також може бути «маяком», який веде за собою інші безпілотниками із камерами.