ПВО Украины ночью обезвредила 157 из 171 российского БпЛА. Фото:

Ракурс

Армія Російської Федерації знову атакувала Україну з повітря.

У ніч на 2 лютого ворог запустив з окупованого Криму балістичну ракету «Іскандер-М». А з російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, а також з окупованого Донецька злетів 171 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Їм вдалося знешкодити 157 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Російська балістика та 12 дронів-камікадзе влучили на восьми локаціях. Наразі у повітряному просторі перебувають декілька дронів ворога.

У Херсоні близько опівночі окупанти обстріляли Дніпровський район міста. Внаслідок ворожих атак мінно-вибухові травми отримали 79-річна жінка та 75-річний чоловік.

У Миколаївській області ворожа армія 16 разів атакувала регіон FPV-дронами та двічі ударними дронами типу «Молнія». Пошкоджено будинок, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Російська окупаційна армія на вихідних атакувала цивільну залізничну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Виникли пожежі, також були пошкоджені об'єкти «Укрзалізниці.