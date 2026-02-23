Армия РФ пытается укрыть центр Мирнограда своими антеннами. Фото:

Армія РФ намагається встановити в центральній частині Мирнограда Донецької області якомога більше антен і підсилювачів сигналу.

Таким чином ворог хоче посилити свою безпілотну складову. Крім того, у цьому районі загарбники не змінюють підходів до ведення бойових дій і використовують тактику малих штурмових груп. Подекуди противник застосовує легку техніку, зокрема мотоцикли та багі. Таким чином окупанти намагаються швидко просуватися вглиб лінії оборони. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 23 лютого повідомили у Telegram.

У ДШВ запевняють, що бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання. Робота виконується попри чисельну перевагу окупантів у живій силі та техніці.

Також десантники оприлюднили відео роботи таврійських десантників у Мирнограді та на його околицях.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські загарбники останнім часом суттєво активізували використання авіації, зокрема безпілотної. Ймовірно, причиною цього стало покращення погодних умов.