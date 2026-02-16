Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, скриншот видео
Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці.
Про це сьогодні, 16 лютого, у своєму Telegram-каналі попередив президент України Володимир Зеленський.
Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, «еволюціонують». Зло теж розвивається, на жаль, — наголосив Зеленський.
Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів. Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно, — додав він.
Він зазначив, що українська делегація вже в Женеві, де очікується продовження тристоронніх зустрічей.
Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцях, — наголошує Зеленський. — Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім це стосується Сполучених Штатів.
Він додав, що наближається річниця початку «максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна»:
Ми погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь — безумовно і довготривало. Росія — відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював.