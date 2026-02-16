Володимир Зеленський, скріншот відео

Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці.

Про це сьогодні, 16 лютого, у своєму Telegram-каналі попередив президент України Володимир Зеленський.

Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, «еволюціонують». Зло теж розвивається, на жаль, — наголосив Зеленський.

Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів. Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно, — додав він.

Він зазначив, що українська делегація вже в Женеві, де очікується продовження тристоронніх зустрічей.

Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцях, — наголошує Зеленський. — Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім це стосується Сполучених Штатів.

Він додав, що наближається річниця початку «максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна»: